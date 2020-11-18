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’da PKK’ya ait silah bulundu

’ın İpekyolu İlçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ve bir miktar fişek ele geçirildi.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:50 ABONE OL
Van’da PKK’ya ait silah bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, İpekyolu İlçesi kırsalında 18 Kasım tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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Van’da PKK’ya ait silah bulundu
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