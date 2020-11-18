Van’da PKK’ya ait silah bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, İpekyolu İlçesi kırsalında 18 Kasım tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon 1 AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği ve bir miktar fişek ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.