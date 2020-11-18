Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, Van'ın Özalp İlçesinde durdurulan 65 plaka sayılı araç içerisinde yapılan aramada, 20 paket halinde 11 kilogram 200 gram metamfetamin ve 23 paket halinde 720 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elde geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.K. ve Ö.K. isimli şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı

Öte yandan Van'ın İpekyolu İlçesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 5 pakethalinde 5 kilogram 38 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Ş.G. ve M.I. isimli şüpheli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Müdürlüğümüzdeki emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemey sevk edilecek.