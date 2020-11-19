1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden 'başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.