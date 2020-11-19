“2 yaşından sonra çocuğunuza mahremiyet eğitimi verin”

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Emin Çağlar, çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz olaylarının arttığına dikkat çekerek, ailelere çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğine yönelik uyarılarda bulundu.

"UTANMAYACAĞIZ, ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Çocuklara dair cinsel taciz ve tecavüz olaylarının son zamanlarda sıklıkla gündeme geldiğini söyleyen Dr. Çağlar, "Utanmayacağız, çekinmeyeceğiz çocuklarımızla bu konuları açık ve detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu tür konuları daha rahat konuşabilmek için öncesinde çocuğumuzla sağlıklı bir ilişki kurmalıyız. Disiplin kurmak için katı bir tutum sergileyen aileler, çocuklarıyla bu durumu konuşamıyor. Dolayısıyla çocuklar böyle bir şey yaşayınca ailelerine anlatamıyor. O yüzden samimi ve sağlıklı bir ilişki kurarsak bu durumu daha rahat konuşuruz, çocuklarımız da daha rahat anlatır" dedi.

"ÇOCUĞUNUZA MAHREMİYET EĞİTİMİNİ VERİN"

Mahremiyet eğitiminin önemine vurgu yapan Dr. Çağlar, "Çok önemli, özellikle okul öncesi dönemde 2 yaşından sonra 6 yaşından önce çocuklara mahremiyet eğitimini vermek gerekiyor. Mahremiyet eğimi çocuğun bedenini, özel bölgelerini güzel ve detaylı bir şekilde ona anlatmaktır. Bedeninin, özel bölgelerinin ona ait olduğunu bildirmek anlamına gelir" diye konuştu.

"ÖZEL BÖLGELERİNİ ANLATIN"

Dr. Çağlar, "Çocuğun 4 tane özel bölgesi vardır. Bunlar, dudakları, göğüsleri, poposu ve bacak arasıdır. Erkek çocuk için cinsel organının penis, kız çocuk içinse vajina olduğunu bu kelimelerle anlatmak gerekiyor. Çocuklara, bu bölgelerin sadece ona ait olduğunu, hiç kimsenin dokunmaya, zarar vermeye hakkının olmadığını söylemeliyiz. Yalnızca anne ve babası çocuğun özel bölgelerine izin alarak dokunabilir, bunu özellikle belirtmeliyiz. Bazen çocuk doktora gitmek, özel bölgelerini göstermek zorunda kalabiliyor. Yine sadece anne ve baba refakatinde doktorun görebileceğini söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

CİNSEL TACİZ NASIL ANLATILMALI?

Çocuğa mahremiyet eğitimini verdikten sonra cinsel tacizi anlatmanın daha kolay hale geldiğini aktaran Dr. Emin Çağlar, "Aileler cinsel tacizi çocuğa, 'özel bölgelerine bir yabancının rızası olmadan zarar vermek maksadıyla dokunması anlamına gelir' diye anlatması lazım. Anne ve babası dışında izin alarak da olsa hiç kimsenin çocuğun özel bölgesine dokunamayacağını söylemeleri gerekir" dedi.

"TACİZE UĞRAYAN ÇOCUK İPUCU VERİR"

Tacize uğrayan çocuğun ipucu verdiğini söyleyen Dr. Çağlar, "Davranış sorunları gösterir, çocukta sinirlilik hali, içe kapanma olabilir. Mutsuzlaşır, okula gitmeyi seviyorsa, gitmek istemeyebilir. Çocuk taciz veya tecavüze uğradığı bir alandan uzaklaşmak ister. Bunu bir erkek yaptıysa diğer erkeklerin de ona dokunmasından rahatsız olur. Babasının bile dokunmasını istemez. Aslında bunların hepsi ipucu ama aileler direkt anlayamayabilir. Böyle belirtileri gösterenleri çocuk psikiyatristi veya psikoloğa götürmelerini öneriyorum" diye konuştu.

'HAYIR' DEMEYİ ÖĞRETİN

Çocuklara, mahremiyet eğitimi vererek, cinsel tacizin, istismarın ne olduğunu anlatarak korumanın yüzde 50'sinin sağlandığını belirten Dr. Çağlar, "Ayrıca böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmalarını da konuşmak gerekiyor. Çocuklar, özel bölgelerine dokunmak, öpmek isteyen ya da kendi özel bölgesine dokundurmak isteyen kişilerle karşılaşırlarsa 'hayır' diyebilmeli. 'Hayır dediğin halde devam ediyorsa bağırmalısın, kaçmalısın veya etrafındaki büyük bir insandan yardım istemelisin' demeliyiz. Buna rağmen engel olamadın ve maruz kaldıysan bize söyle, kesinlikle sana kızmayız, bu durumu halledebiliriz' demeyi de ihmal etmeyin. Çocuğa güven verecek şekilde konuşun" ifadelerini kullandı.