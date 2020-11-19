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yayınlandı mı? İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günleri İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımıza pek çok önemli bilgi ve öğüt sunulan Cuma Hutbesi 20 kasım için vatandaşlarımızın okumasına sunuldu. Hutbeyi okumak isteyenler yayınlandı mı? sorusu ile araştırma yapmaya devam ediyor. Diğer yandan ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusu da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 01:34 Son Güncelleme: 20.11.2020 01:34 ABONE OL
20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

İşleri Başkanlığı tarafından Cuma günleri Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunulan Cuma Hutbesi 20 Kasım yayınlandı. Namaz ibadeti öncesi ve sonrası hutbeyi okumak isteyenler yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

20 KASIM CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI - KONUSU NEDİR?

İslam alemi için oldukça önemli yeri ve önemi olan Cuma gününde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesine ilişkin araştırılan 20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı - konusu nedir? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

CENNET: MÜMİNLERİ BEKLEYEN SONSUZ NİMET

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak biz kullarına şöyle buyuruyor: "Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. O azizdir, hikmet sahibidir."

İzzet ve celâl, ikram ve kemal sahibi olan Rabbimiz, bizlere dünya ile başlayıp ahirete uzanan bir hayat bahşetti. İmtihan durağı olan dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını, sonsuzluk yurdu olan ahirette mükâfat veya ceza olarak göreceğimizi bildirdi. İman edip faydalı işler yapmak için aklını, yüreğini, yeteneklerini, malını ve imkânlarını seferber edenleri cennetle müjdeledi. Ama hakkı inkâr edip hakikate sırtını dönerek kötülük yolunda ömrünü harcayanları acı bir azapla uyardı.

Aziz Müminler!

Eşsiz nimetlerle bezenmiş olan cennet, barış ve huzurun daim olduğu ebediyet diyarıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yaşayan, ibadetlerini ihlasla eda eden, güzel ahlâktan taviz vermeyen kulların ödülüdür. Rabbimize ve sevdiklerimize kavuşacağımız sevinç ve mutluluk yuvasıdır.

20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müslümanlar!

Allah'ın sınırlarını aşmaktan sakınan müminlere, öldükten sonra yeniden dirildiklerinde amel defterleri sağ taraflarından verilir.

"Selametle ve güvenle girin cennete!" diye nida edilir. Her türlü acı, keder, hastalık ve sıkıntıyı arkalarında bırakan cennetliklerin durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: "Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Selam olsun size! Hoş geldiniz. Haydi, ebedi kalmak üzere buyurun girin cennete!" Artık ne hüzün ne hasret ne de zorluk vardır. Engin rahmeti ve cömertliğiyle kullarını karşılayan Yüce Allah, dünyadaki gayretlerinin karşılığını onlara eksiksiz biçimde lütfetmiştir.

Kıymetli Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çeşit çeşit cennet nimetlerini anlatarak müminleri iyiliğe teşvik eden canlı tasvirler vardır. Anlatmakla bitmeyen bu güzellikler hakkında Rabbimizin şöyle buyurduğunu Peygamberimiz bize nakleder: "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği birtakım nimetler hazırladım."

O halde geliniz, yolları çetin de olsa cennete ulaşmak için sabır ve sebat göstermeye, hayır ve hasenat işlemeye devam edelim. Rabbimiz bizden razı, biz de Rabbimizden razı olarak cennete girmek için imanla ve umutla çalışalım.

20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müslümanlar!

Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah!

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20 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı ile 20 Kasım Cuma Hutbesi konusu nedir?
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