21 otomobili soyan oto faresi yakalandı

Kayseri genelinde birçok otomobil sahibini çileden çıkaran azılı hırsız Oğuz T, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

21 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen Oğuz T'nin 4 ay içerisinde otolardan 40 bin liralık aksesuar çaldığı belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler, kimliğini tespit ettikleri Oğuz T'yi 18 Kasım gecesi düzenlediği operasyonla yakaladı. Oğuz T'nin evinde yapılan aramalarda ise otolardan çaldığı hırsızlık malları ele geçirildi. Oğuz T, Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.