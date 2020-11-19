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21 otomobili soyan oto faresi yakalandı

’de 4 ay içerisinde 21 otomobilden oto teybi ve anfi başta olmak üzere olmak üzere 40 bin liralık aksesuar çalan Oğuz T, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibiyle yakayı ele verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:54 ABONE OL
21 otomobili soyan oto faresi yakalandı

Kayseri genelinde birçok otomobil sahibini çileden çıkaran azılı hırsız Oğuz T, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

21 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen Oğuz T'nin 4 ay içerisinde otolardan 40 bin liralık aksesuar çaldığı belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler, kimliğini tespit ettikleri Oğuz T'yi 18 Kasım gecesi düzenlediği operasyonla yakaladı. Oğuz T'nin evinde yapılan aramalarda ise otolardan çaldığı hırsızlık malları ele geçirildi. Oğuz T, Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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21 otomobili soyan oto faresi yakalandı
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