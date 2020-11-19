27 yıl hapis cezası vardı, parmak izinden yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İzmir Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu, birçok suçtan aranan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sübet Kiraz'ın içerisinde bulunduğu aracı plaka tanıma sistemi (PTS) üzerinden son 10 günden bu yana Denizli - Afyonkarahisar kara yolunda seyahat ettiği belirlendi. Hükümlünün bilgileri ve durum Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Dazkırı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde Kiraz'ın içerisinde olduğu aracı durdurdu.Kimliği yanında olmadığını öne süren Kiraz, kendisini A. Kiraz olarak tanıttı. Buna inanmayan ekipler şüpheliyi, kimlik ve parmak izi sorgulaması yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında aranan kişinin eşkaliyle uyuşmasının ardından savcılık talimatıyla gözaltı kararı verildi. Ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü. Şahsın 16 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.