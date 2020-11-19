35 kişiyi 3 milyon lira dolandırdılar

Kocaeli'nde 2018 yılında yatırım yapma amacıyla daire almayı düşünen Mahiye Akçakaya (38) ve Dursun Akçakaya (41), kendilerine yardımcı olabileceğini düşündükleri akrabaları Kemal A. ile iletişime geçti. Akçakaya çifti, Kemal A'nın tanıştırdığı müteahhit Emrullah A'ya 90 bin lira peşin ödeme yaptı ancak taahhüt edilen sürede evlerine kavuşamadı. Kendilerine "Yeni bir proje var, onu verelim, sizin için daha kârlı olur" teklifi üzerine Akçakaya çifti, müteahhide 30 bin lira daha ödeme yaptı. Yapılan ödemelere rağmen ikinci daire de kendilerine teslim edilmedi. Çiftin icra takibi başlatması üzerine Emrullah A., 160 bin lira senet düzenleyerek Akçakaya ailesine verdi. Bu kez müteahhidin yanında çalışan diğer akrabaları Yusuf Hasret A. devreye girdi. Yusuf Hasret A., Akçakaya çiftini arayarak ilk satın aldıkları dairenin Emrullah A. tarafından bir başka müşteriye satıldığını, bu nedenle kendisinin de mağdur olduğunu, durumu düzelteceğini söyledi. Dursun Akçakaya da ona yardımcı olmak için daire almak isteyen arkadaşlarını Yusuf Hasret A.'nın birlikte çalıştığı İsmail Y.'nin projelerine yönlendirdi. Yusuf Hasret A., bir süre sonra Mahiye Akçayaka'dan bileziklerini isteyerek ticaret yapacağını, elde edeceği kârı da kendisine vereceğini söyledi. Akçakaya çifti güvendikleri akrabalarına istediğini verdi.Yusuf Hasret A., Mahiye Akçakaya'dan aldığı 140 gram altın bilezikle Derince'de ofis açtı ve Dursun Akçakaya'yı da ortak yaptı. Dursun Akçakaya, müteahhit Emrullah A.'dan aldığı 160 bin lira değerindeki senetleri de ofiste tutmaya başladı. Bunu fark eden Yusuf Hasret A., senetleri çalarak kayıplara karıştı. İddiaya göre dolandırıcılar bu yöntemle 35 kişiden 3 milyon lira vurgun yaptı. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Mahiye Akçakaya "Bunlar organize suç örgütü. İnsanlara umut satıyorlar. Bahsi geçen hiçbir ev teslim edilmedi. Kemal A.'nın da bu dolandırıcılık işinden komisyon aldığını öğrendik. Kendi akrabalarımız tarafından 200 bin lira dolandırıldık. Bizim gibi yaklaşık 35 kişinin daha olduğunu öğrendik" diye konuştu.