400 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetten sağ çıktılar

Akçaabat İlçesinden Balıklı Yaylasına giden Şeref Bostan Yönetimindeki 14 KN 709 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 400 metre uçuruma yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. 112 Acil Çağrı merkezi olay yerine İtfaiye, Ambulans ve Jandarma ekiplerini sevk etti.

Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelleri, Sağlık ve Jandarma ekiplerince uçuruma yuvarlanan kamyonete ulaşmak için İtfaiye personellerince halatlar yardımı ile uçurumdan aşağıya inerek yaralılar Şeref Bostan ve oğlu Ömer Faruk Bostan'ı sedyeyle halat yardımı ile yola çıkardı. Kazada yaralanan Şeref Bostan ve Ömer Faruk Bostan 112 Acil Ambulans servisi ile hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.