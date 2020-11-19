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Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz akşam Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını duyurmuştu. Bu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağından kafe ve restoranların kapatılmasına kadar pek çok yasak bulunuyordu. ’ın ardından ise, (), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Bu noktada, ‘Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı’ sorusu merak ediliyor. İşte ‘Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak’ sorusunun cevabı ve detaylar;

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:32 ABONE OL
Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

'Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı, ne zaman açılacak' soruları veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam Başkan Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından getirilen yasakları açıklamıştı. Hemen ardından ise (), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Peki, Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

ANAOKULLAR VE KREŞLER KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Selçuk yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar.

Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

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Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?
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