'Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı, ne zaman açılacak' soruları veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam Başkan Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından getirilen yasakları açıklamıştı. Hemen ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Peki, Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?

ANAOKULLAR VE KREŞLER KAPATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Selçuk yaptığı açıklamada şunları söyledi;