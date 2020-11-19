'Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı, ne zaman açılacak' soruları veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam Başkan Erdoğan Bilim Kurulu toplantısının ardından getirilen yasakları açıklamıştı. Hemen ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Peki, Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulu ve kreşler ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını paylaştı. Selçuk yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar.
Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.