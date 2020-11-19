Arsin Belediye Başkanı koronoya yakalandı;  “Maskesiz tek adım dahi atmayın”

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde tedavi gören Trabzon'un Arsin ilçesi belediye başkanı Muhammet Said Gürsoy,sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.Başkan Gürsoy sosyal medya hesabında "Kıymetli hemşerilerim, maalesef Covid-19 virüsü testim pozitif çıktı. Tedaviye başladık ve bu süreçte sizlerden rica ediyorum maskesiz tek bir adım dahi atmayın, sosyal mesafeye riayet edin ve temizlik kurallarını harfiyen uygulayın. Virüsü taşıyan olabileceğiniz gibi bulaştıran da olabilirsiniz, lütfen ama lütfen kurallara uyun ve bizler için koyulan yasakları delmeyin. Telefonla konuşmam ve telefonla vakit geçirmem bu süreçte mümkün olduğunca az olacaktır. O yüzden aramalarınıza cevap veremeyebilirim, anlayış göstereceğinizi umuyorum, hakkınızı helal edin. Duanızı esirgemeyin. Allaha emanetsiniz" paylaşımı yaptı.