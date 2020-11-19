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'den çekti: Şaşkına döndü! 50 lirasını 75 bin TL'ye satışa çıkardı

Adıyaman'da özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka 'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı. Fatih Koca (23) koleksiyonerlerin ilgisini öğrendiği hatalı basım 50 lirasını 75 bin liraya satışa çıkardı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:02 Son Güncelleme: 19.11.2020 12:17 ABONE OL
ATM'den çekti: Şaşkına döndü! 50 lirasını 75 bin TL'ye satışa çıkardı

İlçede özel bir şirkette çalışan Fatih Koca, cep telefonu almak için banka 'sinden çektiği paralar arasındaki 50 liralık banknotun hatalı basım olduğunu fark edince internetten araştırma yaptı.

ATM'den çekti: Şaşkına döndü! 50 lirasını 75 bin TL'ye satışa çıkardı

Yaptığı araştırmanın ardından Koca, paranın üst köşesindeki '0' rakamı çıkmayan hatalı basım parasını 75 bin lirayla satışa çıkardı.

ATM'den çekti: Şaşkına döndü! 50 lirasını 75 bin TL'ye satışa çıkardı

Parayı koleksiyonerlere 75 bin liraya satmak istediğini anlatan Fatih Koca, "Telefon almak için ATM'ye gittim ve para çektim. Çektiğim paralar arasındaki 50 liradaki '0' rakamının olmadığını fark ettim. Daha sonra araştırınca bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından alındığını öğrendim. Ben de hatalı basım 50 lirayı 75 bin liraya satışa çıkardım. İsteyen olursa satmayı düşünüyorum" dedi.

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ATM'den çekti: Şaşkına döndü! 50 lirasını 75 bin TL'ye satışa çıkardı
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