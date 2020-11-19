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Baba-oğul 8 saat arayla öldü! 'den kahreden ...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belası can almaya devam ediyor. 'de isimli yaşlı adamın koronavirüs sebebiyle vefat etmesinin ardından oğlu da babasının acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Yürekleri dağlayan bu acı olay, aile yakınlarını hüzne boğdu. haberine göre Mahir Akar'ın ölümünden 8 saat önce babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:08 Son Güncelleme: 19.11.2020 17:14 ABONE OL
Baba-oğul 8 saat arayla öldü! Kocaeli'den kahreden son dakika haberi...

Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı.

Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Mahir Akar'ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu evinde babasının ölüm haberini sosyal medyada paylaştıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Mahir Akar, son yolculuğuna uğurlandı.

Akar'ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Baba-oğul 8 saat arayla öldü! Kocaeli'den kahreden son dakika haberi...
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