Bankacı eşini 20 aylık kızının yanında öldürmüştü... Son dakika gelişmesi

HAKİM: ŞİMDİ HATIRLADIN MI?

Daha sonra mahkeme başkanı, sanık Erhan Baykan'ı kürsüye çağırıp, "Daha önce bazı şeyleri hatırlamadığını söylemiştin. Görüntüleri izleyince hatırladın mı" diye sordu. Sanık Baykan ise "Olay anını hatırlamıyorum. O kelimeleri duyunca ne ara bıçağı elime aldım, bıçakladım, onu hatırlamıyorum" dedi. Duruşmada Pınar Umay'ın yakınları, sanık ve sanık avukatına tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, "Herkesin acısını anlamaya çalışıyoruz ama burada duruşma yapmaya çalışıyoruz" diyerek, tarafların sakin olmasını istedi.

KIZININ ACISINA DAYANAMADI

Umay ailesinin avukatı ise "Bu yıl 453 kadın öldürülmüş. Bu cinayetleri durduracak bir karar verin. Pınar'ın babası, bir anda durgunlaştı, çöktü ve kızının acısına daha fazla dayanamayarak bu dünyadan gitti" dedi. Daha sonra Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erhan Baykan'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

SAVCI CEZASINDA İNDİRİM İSTEDİ

Savcının mütalaasında, Pınar Umay'ın vücudunda 6 adet kesici ve delici yara dışında çeşitli yaralanmaların da tespit edildiği, ancak olayın canavarca hisle öldürme sayılamayacağı kaydedildi. Mütalaada, canavarca hisle öldürme sayılması için "sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duyma, eziyet çektirerek öldürme" gibi vahşice hareket olması gerektiği, ancak bu yönde kesin veri olmadığı ifade edildi.

Mütalaada "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmesi istenen sanığın cezasında takdiri indirim uygulanması da talep edildi.

Daha sonra mahkeme başkanı, sanığa savcının mütalaasına karşı diyeceklerini sordu. Sanık Erhan Baykan, "Takdir sizin birşey demiyorum" dedi. Sanık avukatı ise savcıya teşekkür ederek, son savunmasını hazırlaması için süre istedi. Ağabey Fatih Umay ile anne Nimet Umay ise savcının mütalaasına karşı bir diyecekleri olmadığını söyledi.

KADIN HAKİMDEN KATİLE VİCDAN DERSİ

Savcının mütalaasına karşı savunmasını hazırlaması için sanık avukatına süre veren mahkeme başkanı, sanığın tekrar ayağa kalkmasını istedi. Kadın hakim olan mahkeme başkanı, sanığa "Ben de bir anne olarak sana şunu söylemek istiyorum. Kızın var. İleride kızının da bunları okuyabileceğini düşünerek savunmanı ona göre yazılı olarak sunmanı istiyorum. Kızına karşı vicdani bir borcun var. Hatırlamıyorum dediğin kısımları bir daha düşün ve ona göre savunmanı hazırla" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı şubat ayına erteledi.

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