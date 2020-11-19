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Baret takmadığı için canından olan inşaat işçisinin feci ölümü kamerada

'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:23 Son Güncelleme: 19.11.2020 09:48 ABONE OL
Baret takmadığı için canından olan inşaat işçisinin feci ölümü kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olayda, Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.

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Baret takmadığı için canından olan inşaat işçisinin feci ölümü kamerada
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