Baret takmadığı için canından olan inşaat işçisinin feci ölümü kamerada

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşanan olayda, Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Ölmez(30) inşaat önünde baretsiz bir şekilde telefonla konuşurken kafasına binadan taş düştü. Ağır yaralanan Ölmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Ölmez'in kafasına taş düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ölmez'in telefonla konuşurken kafasına taş düşmesi yer alıyor.
Baret takmadı canından oldu... Feci olay kameraya yansıdı | Video