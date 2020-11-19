Belediye Başkan Vekili, Siirt Belediyesinin projelerini tanıttı

Siirt Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesince yapılması planlanan projeleri yerel ve ulusan basın mensuplarına hakkında bilgi verdi.

Proje Tanıtım Toplantısına, Siirt Milletvekili Osman Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı.

Kentsel Dönüşüm Projesi, Ulu Camii Ve Çevre Düzenlemesi, Kezer Su Alma Yapısı, İçme Suyu Arıtma Tesisi, Yeni Atık su Arıtma Tesisi, Mevcut Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırılması, Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Üretimi Projesi, Yeni Sebze Hali Projesi, Galericiler Sitesi Projesi, Kargocular Sitesi Projesi, Üç Ayrı Noktada Faaliyet Gösterecek Kapalı Semt Pazarları Projesi, Yeni İlçe Otogarı, Nikah Salonu, Yöresel Ürünler Tanıtım ve Satış Merkezi, Güneş Panelleri Projesi, İtfaiye Müdürlüğü İnşaatı Tamamlanması, Mezbahane Binası Tamamlanması, Siirt Millet Kütüphanesi, Park ve Çevre Düzenleme Projeleri, Güres Caddesi Yenileme Çalışması, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Yapılacak Olan Yenileme Çalışmaları Sonunda Meydan Projesi, Güres Caddesi – Demokrasi Meydanı ve Bağlantı Yolları, Millet Bahçesi Projesi, Trafik Eğitim Parkı, Lastik Parkı, Fidanlık Parkı, Spor Parkı, Engelsiz Yaşam Parkı, Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes, Kızlar Tepesi Hizmete Açılması, Kent Estetiği, Kavşak Peyzaj ve Işıklandırma, Kadınlar Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Sporla Güçlü Yarınlara, Her Mahalleye Spor Sahası Projesi, Okçuluk Eğitim Merkezi, Havalı Silahlar Eğitim Merkezi, Asfalt Çalışmaları, Kilit Taşı Çalışmaları, Araç Filosu Güçlendirme Projelerini tanıtan Hacıbektaşoğlu, projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, sosyal medya, Whatsapp ve haber merkezine gelen isteklere anında cevap verilerek, vatandaşların talep ve isteklerinin yerine getirildiğini sözlerine ekledi.