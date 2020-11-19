Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte berberler ve kuaförlerin durumu ile ilgili son gelişmeler merak edildi. Sosyal hayatta yeni yasakların gelmesine bağlı olarak berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri gün için araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler uygulamaya koyuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; berber ve kuaför çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Peki kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında , kapatıldı mı?

Giriş Tarihi: 19.11.2020 08:58 Son Güncelleme: 19.11.2020 08:59 ABONE OL
Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler açık mı, kapatıldı mı?

Dün akşam kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, kapalı ve açık olacak işletmeleri duyurdu. Vaka sayısındaki artışa paralel olarak, berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Berberlerin ve kuaförlerin kapanacağı tarih, bu yerlere gidecek olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken konuya yönelik yazılı açıklama geldi. Buna göre; kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında , kapatıldı mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI?

Coronavirüsle mücadele kapsamında berberlerin ve kuaförlerin kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu…

Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler açık mı, kapatıldı mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI? KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPATILDI MI?

Başkan Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."

Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler açık mı, kapatıldı mı?

BERBER VE KUAFÖRLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde 81 il genelindeki berber ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.'' dedi.

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Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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