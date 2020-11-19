Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Berberler ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Dün akşam kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Başkan Erdoğan, kapalı ve açık olacak işletmeleri duyurdu. Vaka sayısındaki artışa paralel olarak, berber ve kuaförlerin çalışma saatlerinde değişiklik meydana geldi. Berberlerin ve kuaförlerin kapanacağı tarih, bu yerlere gidecek olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken konuya yönelik yazılı açıklama geldi. Buna göre; Berberler ve kuaförler kapandı mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler açık mı, kapatıldı mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANDI MI?

Coronavirüsle mücadele kapsamında berberlerin ve kuaförlerin kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, güzellik merkezi, kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu…