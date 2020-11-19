Bir yastıkta 65 yıllık aşk

Yeşilhisar ilçesi Doğanlı Köyü'nde yaşayan Baştürk çifti, sevgiyle geçen 65 yıllık evliliklerini SABAH'a anlattı. Kendisinden 11 yaş küçük olan Kadın'ın babasını kaybettikten sonra amcasının yanında kalmaya başladığını belirten Yaşar Baştürk, defalarca görücü göndermesine rağmen amcanın evlenmelerine izin vermediğini söyledi.Kadın'a olan aşkı nedeniyle evinin yakınında bulunan mezarlıkta günlerce sabahladığını belirten Yaşar Baştürk şunları anlattı:"Ben Kadın'ı çok seviyordum ve bir başkasına verecekler diye evinin yakınında bulunan mezarlıkta yatarak nöbet tutuyordum. Bir süre sonra Kadın'ı kaçırmaya karar verdim. Kadın amcasıyla birlikte tarlada çift sürüyordu. Hızlıca Kadın'ı yem torbasına koyup traktöre bindirerek kaçırdım. Sonra evlendik. Kadın'ın amcası beni jandarmaya şikâyet etti. Jandarma beni götürünce Kadın amcasının yanına döndü. 3 yıl hapis yattım, Eşim amcasının baskısıyla boşanma davası açtı. Sonrasında barıştık. 65 yıldır evliyiz. İki çocuğumuz ve torunlarımız var. Kadın olmasaydı belki ben 103 yaşına kadar yaşayamazdım. O benim yaşama nedenim. Ben onu çok seviyorum. 8 çocuk büyütüp 17 torun sahibi olduk" diye konuştu.Kadın Baştürk ise "İyi ki de barışmışım. Mutlulukla geçen 65 yılımız oldu" dedi.