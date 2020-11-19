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Çığlıklar mahalleyi inletti! 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada

Şanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de ’ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlu H.K.'yi balkonda oklavayla dövdü.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:11 Son Güncelleme: 19.11.2020 09:23 ABONE OL
Çığlıklar mahalleyi inletti! 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Z.K., evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla oğlu H.K.'ye oklavaya vurmaya başladı.

Oğlunu oklava ile dövdü, baba şiddeti kamerada | Video



Baba Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti. Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.



Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adama balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin 'Baba vurma' diye seslendiği duyuldu.

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Çığlıklar mahalleyi inletti! 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdüğü anlar kamerada
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