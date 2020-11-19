Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar - sureler nelerdir?

Bir Cuma gününe daha sağlık ve huzurla gelmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Müslüman vatandaşlarımız bugün namaz ibadetini yerine getirecek ve ellerini semaya kaldırarak dualar edecek. Öte yandan haftada 1 kez kılınıyor olması nedeniyle, kılınış bilgilerini tazelemek isteyenler Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Soruları üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR – SURELER

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorusu ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar - sureler detayları şöyle;