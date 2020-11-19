Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Belirtilen sürenin sona ermesiyle beraber söz konusu kısıtlamanın bir süre daha uzatıldığı duyurulmuştu. Salgın sürecinde koronavirüs salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için uygulanan işten çıkarma yasağı bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erecekti. Hem işveren hem de işçi haklarını korumaya yönelik salgın sürecinde birçok farklı düzenleme olduğu biliniyor. Buna göre; İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile iş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler bir süre daha uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının 2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin olarak salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı…