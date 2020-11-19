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Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs salgını sürecinde hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik alınan kararlardan birisi de olmuştu. 17 Kasım 2020 tarihinde sona ermesi beklenen yasa alınan yeni kararla beraber belirli bir süre daha uzatıldı. Şimdilerde vatandaşlar bu kısıtlamanın ne zamana kadar devam edeceği gibi gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:12 ABONE OL
Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Belirtilen sürenin sona ermesiyle beraber söz konusu kısıtlamanın bir süre daha uzatıldığı duyurulmuştu. Salgın sürecinde koronavirüs salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için uygulanan bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erecekti. Hem işveren hem de işçi haklarını korumaya yönelik salgın sürecinde birçok farklı düzenleme olduğu biliniyor. Buna göre; İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile iş kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler bir süre daha uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fesih kısıtının 2 ay süreyle uzatılmasına ilişkin olarak salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz ifadelerini kullanmıştı…

Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İşveren ve işçilerin salgın sürecinde ekonomik açıdan en az hasarı alabilmeleri adına uygulanan 17 Kasım tarihinden itibaren alınan kararla bir süre daha uzatıldı.

Yapılan açıklamada; İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldığı ifade edildi...

Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin,

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

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Flaş gelişme! İşten işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?
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