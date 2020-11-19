Son dakika haberi: Gamze Açar'ın ölümü hakkında şok gelişme! Tutuklu kardeşlerin sicili kabarık çıktı! Cinsel saldırı...

Soruşturma dosyasına göre, Açar ile aynı otelde bulunan ve savcılıkta verdikleri ifadelerinde Whatsapp'tan görüştüklerini, iş görüşmesi için bir araya geldiklerini ve ilişkiye girdiklerini belirten tutuklu Rıza Doğan ile kardeşi Mehmet Doğan'ın 2019 yılına ait cinsel saldırı suçundan sabıkaları oldukları belirlendi.