Gaspçıyı boynundaki ‘İlknur’ dövmesi ele verdi

Adana'da 19 yaşındaki Hüseyin Coşkun, yolda yürüyen Tahir Z.'den sevgilisiyle konuşmak için cep telefonunu istedi. Coşkun, sevgilisinin cevap vermediğini iddia ederek telefonun kendisinde kalmasını istedi. Teklifi kabul etmeyen Tahir Z., şüpheli Hüseyin Coşkun ve arkadaşı Serhat Altıntaş tarafından önce bıçaklandı daha sonra gasp edildi. Polis, Coşkun'u boynundaki 'İlknur' dövmesinden tespit edip 2 iki şüpheliyi de yakaladı.

"SEVGİLİMİ ARAYAYIM"

Olay, 12 Ekim günü saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan çıkıp eve giden Tahir Z.'nin (20), yanına motosikletli olan Hüseyin Coşkun (19) ve Serhat Altıntaş (18) yaklaştı. Şüphelilerden Hüseyin Coşkun (19) sevgilisiyle konuşmak istediği gerekçesiyle Tahir Z.'den cep telefonunu istedi. Hüseyin Coşkun, kız arkadaşının cevap vermediğini bu yüzden telefonun kendisinden kalmasını isteyerek "Sen burada arkadaşımla bekle. Ben motosikletle sevgilimin evine gidip geleyim" dedi.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Telefonun sahibi Tahir Z. teklifi kabul etmeyince şüpheliler genci önce bıçakladı daha sonra telefonu alarak kayıplara karıştı. Bu anlar bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tahir Z.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

TUTUKLANDILAR

Gasp polisi yaptığı araştırmada boynunda 'İlknur' yazılı dövmesi olan şüphelinin Hüseyin Coşkun olduğunu tespit etti. Coşkun'un çalıştığı kargo şubesine gözaltına alındı. Coşkun suç ortağının arkadaşı olduğunu söylemesi üzerine Serhat Altıntaş'ta evinde yakaladı. Tutuklanan zanlıların "Bize küfredince bıçakla yaraladık. Aldığımız cep telefonunu da 650 liraya satıp, parasını harcadık" dediği öğrenildi. Hastaneden taburcu olan Tahir Z.'nin cep telefonu, satıldığı iş yerinden alınarak teslim edildi.