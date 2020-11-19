Genç kız, 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kalan İzgi G. oturdukları 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden atladı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi.







Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ezgi G.'nin öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında üzüntüden sinir krizi geçirdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç kızın cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.