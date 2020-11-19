Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Genç kız, 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kız, 11'inci kattan atlayarak etti

'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi G. (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak etti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:07 ABONE OL
Genç kız, 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kalan İzgi G. oturdukları 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden atladı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ezgi G.'nin öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında üzüntüden sinir krizi geçirdi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen genç kızın cesedi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kız, 11'inci kattan atlayarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA