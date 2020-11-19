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Gökçeada ve 'da tüm feribot seferleri iptal edildi

Kuzey ile 'nde fırtına nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe ile arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:34 ABONE OL
Gökçeada ve Güney Marmara'da tüm feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından feribot seferleri için iptal duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün tüm tarifeli seferlerin iptal edildiği bildirildi.

GÜNEY MARMARA'DA TÜM SEFERLER İPTAL

Marmara Denizi'nde de fırtına nedeniyle Güney Marmara'daki ada seferleri iptal edildi. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattındaki Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik Adası'na tüm feribot seferlerinin bugün iptal edildiğini açıkladı.

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Gökçeada ve Güney Marmara'da tüm feribot seferleri iptal edildi
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