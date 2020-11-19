Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

Ülke genelinde artan vaka sayıları koronavirüs önlemlerini ve yasaklarını tekrardan gündeme getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri konulu genelge yayınladı. Peki, bakanlığın genelgesine göre düğünler nasıl yapılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı? sorusunun yanıtı…
02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,
Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,
Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.