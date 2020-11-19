Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

Ülke genelinde artan vaka sayıları koronavirüs önlemlerini ve yasaklarını tekrardan gündeme getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri konulu genelge yayınladı. Peki, bakanlığın genelgesine göre düğünler nasıl yapılacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı? sorusunun yanıtı…