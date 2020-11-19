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Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? , nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Son günlerde artan vaka sayıları, yasakları ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Bu noktada düğünlerle ilgili çıkan karar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan genelge yayınlandı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikahlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:06 ABONE OL
Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

Ülke genelinde artan vaka sayıları koronavirüs önlemlerini ve yasaklarını tekrardan gündeme getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise, İçişleri Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri konulu genelge yayınladı. Peki, bakanlığın genelgesine göre düğünler nasıl yapılacak? İşte , nişanlar ve düğünler yasaklandı mı? sorusunun yanıtı…

Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

Ayrıca 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.

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Hafta sonu düğünler nasıl yapılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle nikâhlar, nişanlar ve düğünler yasaklandı mı?
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