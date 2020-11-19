Hafta sonu toplu ulaşım var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında otobüs, metrobüs, tramvay ve metrolar çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ile istisna olan kişiler, genelge kapsamında yer aldı. Yayımlanan genelge kararlarının ardından sokağa çıkma yasağında otobüs, metrobüs, tramvay ve metrolar çalışıyor mu, hafta sonu ulaşım hattı devam ediyor mu gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Peki; hafta sonu sokağa çıkma yasağında otobüs, metrobüs, tramvay ve metrolar çalışıyor mu? Hafta sonu ulaşım hattı devam ediyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ULAŞIM HATTI DEVAM EDİYOR MU?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar bilgisi genelge kapsamında yerini aldı. Bu bağlamda; "Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri." istisna kapsamında yer alıyor…

Detaylar şu şekilde;