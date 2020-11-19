Havalar soğudu, suni karlamalar başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 10, Ağrı'da 9, Erzurum'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor. Erzincan'ın Refahiye, Ardahan'ın Göle, Erzurum'un Pasinler ile Aziziye ilçesi ise sıfırın altında 6 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yerleri oldu.

ARDAHAN2DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre düşüşe geçmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla kaplandı. Karayolları ekipleri olası don olayları için sürücüleri uyarırken, tuzlama ve iş makineleri hazırda bekletilmeye başlandı. Ardahan'da önümüzde ki hafta sonuna kadar kar yağışı beklenirken, bölgedeki diğer illerde ise hava bir süre daha parçalı bulutlu devam etmesi öngörülüyor.

PALANDÖKEN'DE İLK SUNİ KARLAMA YAPILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi gerçekleştirilen Palandöken Kayak Merkezinde ise kayak keyfine çok az kaldı. Normal şartlarda kayak sporunun yapılabilmesi için belirli bir kar kütlesinin dağı kaplaması gerekirken, son teknolojik suni karlama ve kar saklama sistemleriyle sezon erken açılıp geç kapanma olanağı elde edildi. Türkiye'de ilk defa kullanılan kar depolama sistemleri de Palandöken'de uygulandı. Suni karlama ile kayak severler için pistleri hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, doğal karlar ve sıfırın altında sıcaklıklarla sezonu başlatabilecek.