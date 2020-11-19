Hızlı hareket etmesiyle bilinen gelincik Tunceli’de görüntülendi

Dünyada çok yaygın türlerden biri olan ve hızlı hareket özelliğiyle bilinen ve çoğu zaman kümes hayvanlarıyla beslenen gelincik, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Çakırkaya Köyü'nde Taylan Doğan (35) isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Keçileri otlatmaya götürürken çalılıkların içinde gelinciği fark ettiğini söyleyen Taylan Doğan, "Muhtemelen hayvanlardan ürktüğü için çalılığa sığınmıştı. Fark ettiğim anda cep telefonu kameramla görüntüledim. Ara ara çalılıkların içinden çıkarak adete poz verir şekilde durdu. Köyümüzde daha önce de uzaktan görmüştüm ancak çok hızlı hareket ettiği için görüntüleme şansım olmamıştı. Bu kez görüntülediğim için mutlu oldum. Görüntüsünü çektikten sonra hayvanları bölgeden uzaklaştırdım ve gelincik de çalılık alandan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu" dedi.

Gelincikler, kürkleri kış aylarında beyaz, yaz aylarında ise kahverengiye büründüğü için iyi kamufle olabilen hayvanlar olarak biliniyor.