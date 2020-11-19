İşçi akıma kapılarak hayatını kayıp etti

Şanluurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir tarlada bakım onarım yapan işçi elektrik akımına kapıldı.

Tarlaya çalışmaya gelen köylüler, yerde hareketsiz yatan bir kişi görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından adının Mehmet Eren olduğu öğrenilen 32 yaşındaki işçi, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren, hayatını kaybetti.

Mehmet Eren'in cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.