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'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

Bahçelievler’de bir tekstil firmasına iş başvurusu yapmaya gittiği öğrenilen, Muhammed Tacettin Salwan yolda karşılaştığı bir grupla yan baktın kavgasına girdi. Çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan Muhammed Tacettin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Mustafa A. ise 24 saat geçmeden Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde aralarında yan bakma yüzünden tartışma çıktığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürdü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:14 Son Güncelleme: 19.11.2020 13:29 ABONE OL
İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

Bahçelievler'de bir tekstil firmasına iş başvurusu yapmak üzere yolan çıkan Suriye uyruklu Muhammed Tacettin Salwan, bölgede bulunan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 16 Kasım günü, Zafer Mahallesi Baba Ocağı Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, iş başvurusu yapmak üzere bir tekstil firmasına doğru yürüyen Muhammed Tacettin Salwan ve bir arkadaşı, iddiaya göre o bölgede bulunan yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından durduruldu.

İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya döndü. Edinilen bilgiye göre kalabalık grup içerisinde yer alan Suriye uyruklu şüpheli Mustafa A. (23), Muhammed Tacettin Salwan'ı bıçakla yaraladı. Olay yerinde yaralanan Salwan, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kayberken, şüpheli Mustafa A. ise kayıplara karıştı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

YAN BAKTI ÖLDÜRÜLDÜ

Zafer Mahallesi üzerinde gerçekleşen olayın ardından kayıplara karışan Mustafa A., 17 Kasım günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

Gözaltına alınan şüpheli Mustafa A.'nın polise verdiği ifadesinde; "Sokaktan geçerken, aramızda yan bakma tartışması yaşandı, devamında tartışma kavgaya döndü, olay gerçekleşti" dediği ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mustafa A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan cinayet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde kalabalık grubun Muhammed Tacettin Salwan ve bir arkadaşına saldırdığı anlar görülüyor.

İstanbul'da 'Yan baktın' kavgasındaki cinayet anı kamerada | Video

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İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!
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