İstanbul'da kan donduran olay! Yan baktın kavgası cinayetle bitti!

İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil firmasına iş başvurusu yapmak üzere yolan çıkan Suriye uyruklu Muhammed Tacettin Salwan, bölgede bulunan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 16 Kasım günü, Zafer Mahallesi Baba Ocağı Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, iş başvurusu yapmak üzere bir tekstil firmasına doğru yürüyen Muhammed Tacettin Salwan ve bir arkadaşı, iddiaya göre o bölgede bulunan yaklaşık 10 kişilik bir grup tarafından durduruldu.