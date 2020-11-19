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Kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 Pakistan, 4 uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.  Göçmenlerin sevkini sağlayan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:16 ABONE OL
Kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

Göçmen kaçakçılığını engellemek için çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, almış olduğu duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, yurda kaçak yollar ile giren 12 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayrıca bu şahısları sevkini sağladıkları tespit R.K, İ.Y. ve T.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiası ile adliyeye sevk edilen gözaltındaki 3 kişi tutuklandı.

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Kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama
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