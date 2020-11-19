Kaçak göçmen operasyonu: 3 tutuklama

Göçmen kaçakçılığını engellemek için çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, almış olduğu duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, yurda kaçak yollar ile giren 12 Pakistan ve 4 Afganistan uyruklu toplam 16 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayrıca bu şahısları sevkini sağladıkları tespit R.K, İ.Y. ve T.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiası ile adliyeye sevk edilen gözaltındaki 3 kişi tutuklandı.