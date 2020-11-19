Kadınlara ücretsiz kafeterya

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında kurmuş olduğu kadın kültür ve sanat merkezlerine bir yenilik daha getirdi.

Yenişehir Belediyesi, kadınların hayatta daha aktif olmalarını ve mesleki beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla oluşturduğu Rabia - Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezini bu kez kadınların, dinlenme, kitap okuma, doğum günü, sohbet, gün ve toplantılarını gerçekleştireceği yeni bir alan yarattı.

HERKES YARARLANACAK

Covit-19 salgını süresince kadınların kendi aralarında evlerde bir araya gelmelerini engellemek amacıyla evlerde kutlanan doğum günü partisi, gün ve sohbetlerin sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilerek kontrol altında gerçekleşeceğini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, her şeyin Ücretsiz olduğu Hanımevi Millet Kıraathanesinden tüm Yenişehirli kadınların yararlanacağını söyledi.

HERŞEY ÜCRETSİZ

Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nin etkinlik, kurs ve faaliyetleri ile ilçede birçok konuda hizmet verdiğini de anlatan Başkan Beşikci; "Kültür merkezimiz bundan böyle Yenişehirli kadınlarımıza farklı bir hizmeti de sunacaktır. Kayıt yaptırılarak evlerinde toplanmak yerine burada doğum günü, sohbet ve toplantılarını gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda ücretsiz çay ve kahvelerini alarak kitap okuyup televizyon izleyebileceklerdir. Burada etkinlik düzenleyecek kadınlarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir." dedi.

YENİŞEHİRE 15 TESİS

Yenişehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlamında önceliğin, Hanımlara, engellilere, gençlere ve yaşlılara verildiğini anlatan Başkan Beşikci, "Bu kapsamda dört farklı konsepte mekânlar oluşturma çabasına girdik. Bugünde, Allah'ın izniyle hanımlarımız için oluşturduğumuz Diyarbakır'ımızın ilk Hanımevi Millet Kıraathanemizi de pandemi kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başlatmış bulunmaktayız. Pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte Aziziye Mahallemizde Hanımevi Millet Kıraathanesi faaliyetine başlayacaktır. Gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımız için on beş tesis hazırlayacağız. Bu tesislerin bütün ihtiyaçlarını buradaki kadınlar üretecekler. Buraya gelen hanımlarımız para harcamayacağı gibi inşallah parada kazanacaklar. Hanımlarımızın hazırladıkları ürünleri satın alarak sosyal tesislerimizde de kullanacağız. Kooperatifleşmeyi sağlayarak üretimhaneler, pastaneler açmaları konularında kendilerine hibe programları sağlayacağız. Zaman içerisinde özel işletmelerine sahip olabilme imkânı vereceğiz." şeklinde konuştu.