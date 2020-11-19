Kara propaganda yürütenlere tokat gibi cevap: Yılmaz Güney'in adı yaşatılıyor!

Batman'da bir dönem faaliyet gösteren ve çıkan yangınla küle dönen Yılmaz Güney Sinema Salonun ardından çıkan tartışmalara tokat gibi cevap geldi. Türk sinemasının unutulmaz aktörü Yılmaz Güney'in ismi üzerinde kara propaganda yürüten kesime Batman Belediyesi tarafından oluşturulan yeni yaşam alanıyla cevap gecikmedi. Mini yaşam alanına Yılmaz Güney'in isminin verilmesinin yanı sıra alanda ünlü aktörün görselleriyle donatıldı.

2017 yılında çıkan yangınla birlikte küle dönen Yılmaz Güney Sinema Salonu Batman Belediyesi eski Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy tarafından sinema projesi anketle halka sunulmuştu. Ardından 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Batman Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Mehmet Demir, görev aldığı süre zarfında sinema salonunun yeniden yapılması için tek bir somut atmadı. Sadece seçim döneminde ünlü aktörün ismini kullanarak oy isteyen HDP'li Demir, seçildikten sonra ise sessizliğe gömülmüştü.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yaklaşık 3.5 yıldır tel örgüyle kapatılan sinema solunu alanı için talimat verdi. Atıl durumdaki alanda iki ayda süren çalışmalar sonucunda Atatürk Parkı'na dahil edilerek mini yaşam alanına dönüştürüldü. Batman Belediyesi tarafından buluşma noktasına Yılmaz Güney'in çoğunluğu Yeşilçam dönemine ait fotoğraflarının yer aldığı toplam 6 adet panolar yerleştirilerek görsel zenginlik kazandırıldı. Böylelikle bazı kesimlerin "Yılmaz Güney'in ismine tahammül edemiyorlar" gibi kullandıkları kara propagandaya Batman Belediyesinden tokat gibi cevap verilmiş oldu.