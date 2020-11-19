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'de suçüstü yakalanan zanlı 21 olayın faili çıktı

'de otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve benzer 21 olayın faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:14 ABONE OL
Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlı 21 olayın faili çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 4 ayda araçlardan ruhsat, ehliyet, teyp ve ses sistemi çalınması olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri O.T'yi (24) takibe aldı.

Kentteki 21 araçtan hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlı 21 olayın faili çıktı
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