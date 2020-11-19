Kızılay'dan Zonguldak'a cerrahi eldiven desteği

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine 60 bin adet cerrahi eldiven teslim etti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen teslim törenine Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ve Kızılay gönüllüleri ile Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun ve sağlık çalışanları katıldı.

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Türk Kızılay'ımızın sağlık çalışanlarımıza yardımları devam edecek. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde korona virüs tedavisi gören hastalarımızın takip edilmesi için İmmün Plazma cihazımız geldi. Türk Kızılay'ı olarak 30 vilayetimizde İmmüm Plazma alarak hastanelere ulaştırıyoruz Zonguldak'ta bu vilayetlerimizden bir tanesi. Kan stoklarımızda yüzde 40 seviyelerinde azalma var. 18-65 yaş arasındaki sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı Kan Merkezimizde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Zonguldak'ın çok yoğun pandeminin etkisi altında olduğunu belirten Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun ise, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Kızılay bizim olmazsa olmazımız. Başkanımızın belirttiği gibi plazma çok önemli, biz bu sorunu daha önce Bolu ilimizde hallediyorduk şimdi Zonguldak'ta yapılması büyük bir avantajdır. Pandeminin dışındaki diğer hastalıklar bitmedi onlarında devam ediyor. Kana ihtiyacı olan hastalarımız var. Kana ihtiyacı başına gelmeyen kanın ne kadar önemli olduğunu anlayamayabilir. Bu dönemde kan bağışında bulunan vatandaşlarımız sağlıkçılar kadar başarıyı ortaya koymuş olurlar. Şuanda Türkiye gibi Zonguldak'ta maalesef çok yoğun pandeminin etkisi altında. Bu nedenle herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkes dikkat etsin. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmasın" diye konuştu.