Kocaeli’nde hasarlı 193 binanın yıkımına başlandı

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depreminden sonra Kocaeli'de bin 502 adet hasarlı binanın olduğu tespit edildi. AFAD tarafından yayınlanan liste üzerinde çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hasarlı binalardan 193'ünün metruk olduğunu ve yıkılabilir durumda olduğunun tespit etti. Deprem gerçeğini de göz önünde bulundurarak, tespit edilen hasarlı binaların yıkımına Darıca ilçesinden başlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'nda bulunduğu yıkımda ilk kepçeyi vuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin depreme en hazırlık il olması için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

"BİN 502 BİNA YIKIMI BEKLİYOR"

Darıca ilçesi Yalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk bina hasarlı olması nedeni ile yıkıldı. Darıca ilçesinde başlayan ilk yıkımda iş makinesini kullanarak yıkımı başlatan Başkan Büyükakın, "Aslında geçtiğimiz meclis toplantısında bu konu gündeme gelmişti. Bizde bu konuyla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladığımızı ifade ettik. Kentin genelinde bin 502 adet yıkılması gereken binanın, bunların bir kısmına ağır hasarlı bir kısmı orta hasarlı bunların içinden 193 tanesi metruk vaziyette bulunuyor" dedi.

"50 MİLYON BÜTÇE AYIRDIK"

Başkan Büyükakın, "Bu yanında durduğumuz bina az önce yıkımına başladığımız bina, yıkılması gereken binalardan bir tanesi. Açıkçası tüm kararlılığımızla bu konunun üzerine gideceğimizi ifade etmiştik. Hemen zaman geçirmeden başlattığımız bu yıkımda bunun en önemli örneği diye görülmelidir. O gün meclis toplantısı biter bitmez, hemen akşamında Sayın Valimiz ile acil bir değerlendirme toplantısı yaptım. Bu durumdaki binaların hızlı bir şekilde yıkılması ve bununla ilgili sürecin tamamlanması Kocaeli'nin depremi en hazırlıklı il olması için var gücümüz ile çalışacağız. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak kaynaklarımızdan 50 milyonluk bütçe ayırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte Kocaeli depreme hazırlıklı illerden bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BEKLENİYOR"

Başkan Büyükakın "Deprem konusunda uzmanların yapmış olduğu açıklamalara dikkat edin. Yakın bir zamanda bunu tam olarak bilmek henüz bilimsel olarak mümkün değil ama yakın bir zamanda Tekirdağ taraflarında bir depremin olacağı ve bunun Edirne'yi, Yalova'yı, Balıkesir'i, Çanakkale'yi, İstanbul ve Kocaeli'yi etkileyeceği söyleniyor. Bu doğrultuda tüm bu illerimizde Marmara Belediyeler Birliği olarak da bu çalışmaların üzerinde duruyoruz. İllerimizin afet planlarını gözden geçirilmesi afete hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve binaların afet riskinin acilen önlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması son derece önemli ve acil bir mesele bu manada bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diğer bir alanda olduğu gibi öncü olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR"

Depreme karşı gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmalarında kararlı olduklarını belirten Başkan Büyükakın, "Bu kentteki deprem riski taşıyan bütün binaları yıkmak istiyoruz. Biliyorsunuz depremler insanları öldürmüyor. Binalar insanları öldürüyor. Bizim de binalarla ilgili elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekiyor. Biz Kocaeli olarak hazırız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin organizasyonunda İnşallah bu çalışmaları hızla tamamlayacağız ve şehrimizin depreme hazır hale getireceğiz. Bugün başlatmış olduğumuz bu bina yıkımı da bunun en önemli göstergesidir" dedi.

"DARICA'YI METRUK BİNALARDAN KURTARIYORUZ"

Yıkım sırasında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sağolsun şehrimizdeki bu metruk binalar için ilk kazmayı Büyükşehir Belediye başkanımız vurdu. Bu tarz metruk binalar insan sağlığı ayrı ve vatandaşlarımız için hayatı tehlike de arz ediyor. Şu buluğumuz ilçe merkezimizde 31 adet tarihi binamızı da Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız ile birlikte restorasyonunu yapıp Darıca'yı bir yandan metruk binalardan kurtarıp bir yandan da tarihi bir müze haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.