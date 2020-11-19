Konya'daki obruk tehlikesi giderek büyüyor! İşte son fotoğraflar

Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buraya biçerciler bile gelmek istemiyor, korkuyorlar. Obruklardan dolayı tarımla da uğraşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Altımızda ne olduğunu bilemiyoruz, korkuyoruz" dedi.