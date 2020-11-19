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'daki tehlikesi giderek büyüyor! İşte son fotoğraflar

'da meydana gelen obruklara yenileri eklenmeye devam ediyor. Yöre halkını tedirgin eden obruklarda tehlike giderek büyüyor. Öyle ki yaylalara kadar yaklaşan obruklardan dolayı bölge halkı tedirgin. İşte Konya'dan gelen yeni görüntüler.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:35 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:08 ABONE OL
Konya'daki obruk tehlikesi giderek büyüyor! İşte son fotoğraflar

Konya'nın Karapınar ilçesindeki yaylalarda oluşan obruklar yöre halkını tedirgin ediyor. Son 1 ay içerisinde Reşadiye Mahallesi'nde 2 yeni obruk oluştuğunu söyleyen çiftçi Murat Acar (64), "Çok tedirgin oluyoruz. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz" dedi.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar Yaylası'nda ise son 1 ayda 15 metre derinliğinde iki obruk oluştu.

Yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Acar, oluşan obruklar nedeniyle korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Obruk problemini sürekli yaşıyoruz. Bu bölgede 10-15 adet irili ufaklı obruk var. Ne zaman ne şekilde olacağını da bilemiyoruz.

Kardeşimin çardağının altında göçme yaptı. İçerisinde hayvanlar da vardı. Çardağın ucunda oluştuğu için hayvanlara bir şey olmadı. Çok tedirgin oluyoruz tabi.

Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buraya biçerciler bile gelmek istemiyor, korkuyorlar. Obruklardan dolayı tarımla da uğraşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Altımızda ne olduğunu bilemiyoruz, korkuyoruz" dedi.

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Konya'daki obruk tehlikesi giderek büyüyor! İşte son fotoğraflar
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