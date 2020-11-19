Kritik toplantının ardından son dakika açıklaması! D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar: YASAKLANDI!

Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu Başkanlığında yapılan UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından toplantıda oy çokluğu ile alınan kararla, D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 karayolunu kullanamayacak.

