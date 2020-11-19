Milli Piyango sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile MPİ 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları - hızlı bilet sorgulama ve MPİ SIRALI TAM LİSTE!

19 Kasım Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle MP TV canlı çekilişinde belli oldu. Aylık düzende 9,19 ve 29. günlerde canlı çekilişi yapılan ve kazandıran numaraların bulunduğu talihliye büyük ikramiye kazandıran çekilişte şans oyunu severlerin merakla beklediği 19 Kasım 2020 Perşembe Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste detaylarıyla açıklandı. Kazandıran numaraları öğrenmek ve hızlı bilet sorgulama ekranı ya da MPİ sıralı tam liste ile büyük ikramiye kontrolü yapmak isteyenler 19 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE! (19 KASIM 2020 PERŞEMBE)

19 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile sıralı tam liste detayları şöyle;