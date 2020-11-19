Muğla'ya yılın ilk karı düştü

Muğla'nın Menşte ilçesinde bulunan Göktepe'ye yılın ilk karı düştü.

İkliminin sıcaklığıyla turizmin en uzun sürdüğü illerimizden Muğla'da yüksek kesimler kar yağarken kıyı kesimlerde ise yağmur gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın güneyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hava sıcaklığı ise bugün yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacak.