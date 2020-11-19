Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? 2020 Efsane (Muhteşem) Cuma Kasım ayı indirimleri ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?

Muhteşem Cuma adıyla da bilinen her yıl Kasım ayında neredeyse tüm dünyada gerçekleştirilen indirim günleri için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Kasım ayının son günlerine yaklaşılmasıyla beraber büyük markalarında da aralarında bulunduğu indirimlerin ne zaman yapılacağı gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Peki, Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma indirimleri ayın kaçında? İşte Kasım ayı indirim günlerine ilişkin detaylar…
MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ AYIN KAÇINDA GERÇEKLEŞECEK?
Alışveriş tutkunlarının iple çektiği Muhteşem Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Efsane kampanyaların gerçekleştiği Kasım ayı indirim günlerinde dünyaca ünlü markalar dahil birçok mağazada büyük indirimler gerçekleştiriliyor. Özellikle teknolojik ürünlerdeki fırsatlar vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yerini alırken Kasım ayının sonunda gerçekleşen bu indirimlerin tarihleri araştırma konusu haline geldi…
MUHTEŞEM CUMA İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?
Yurt dışında Black Friday olarak bilinen indirim günleri bu yıl 27 Kasım 2020 Cuma gününe denk gelecek. İndirimler 2-3 gün sürmektedir.
Bu gün kapsamında Türkiye'de de Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleriyle indirimlerin yapılması bekleniyor.
MUHTEŞEM CUMA NEDİR?
Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.
İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.
Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış. Ülkemizde ise bu tarihlerde uygulanan indirim günlerine Muhteşem Cuma, Efsane Cuma isimleri verilmiş ve böyle anılmaya başlamıştır.