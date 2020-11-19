Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

'in ilçesinde sulama kanalına ölü hayvan için atlayan kurt, mahsur kaldı. Kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:19 ABONE OL
Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Gürün köyü yakınında bulunan sulama kanalında ölü bir hayvan görerek suya atlayan yabani kurt, kanalda mahsur kaldı.

Öğle saatlerinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, kurdun köprü altındaki beton kolon çıkıntısına tutunduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi, bölgeye Arama ve Kurtarma ekibi sevk etti.

Ekipler, köprü altında duran kurdu, boynuna özel aparat geçirerek kanaldan çıkararak doğaya saldı. Vatandaşlar, kurdun kurtarılmasına sevinerek Arama ve Kurtarma ekibine teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA