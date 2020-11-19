Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt kurtarıldı

Mardin'in ilçelerinden Nusaybin'e bağlı Gürün köyü yakınında bulunan sulama kanalında ölü bir hayvan görerek suya atlayan yabani kurt, kanalda mahsur kaldı.
Öğle saatlerinde sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar, kurdun köprü altındaki beton kolon çıkıntısına tutunduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi, bölgeye Arama ve Kurtarma ekibi sevk etti.
Ekipler, köprü altında duran kurdu, boynuna özel aparat geçirerek kanaldan çıkararak doğaya saldı. Vatandaşlar, kurdun kurtarılmasına sevinerek Arama ve Kurtarma ekibine teşekkür etti.