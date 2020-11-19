Öğrencilerinden sıfır atık projesine destek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Sıfır Atık Projesi kapsamında örnek bir projeye imza attı.

El dezenfektanı ve sıvı sabunu üretimine başlayan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesine destek amacıyla, ilçedeki okul ve resmi kurumlar için '10 boş bidon getir 5 litre el dezenfektanı veya el sabunu götür' projesi başlattı.

Daha önce okullara dağıtılan ve boşalan dezenfektan bidonlarını toplayan okul idarecileri 10 boş bidon karşılığında 5 litrelik el dezenfektanı ya da sıvı sabunu ücretsiz temin edebilecek.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Öğretmeni Gülşah Doğan, "Okulumuz Kimya bölümü 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçti, kısa süre içinde 100 bin bidon üretim yaptık, El ve yüzey dezenfektanı, sıvı sabun gibi temizlik ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Bilindiği gibi ürünler plastik kaplarda muhafaza ediliyor ve bu plastiklerde doğada uzun yıllar yok olmuyor, bizde Sıfır Atık Projesine katkı sunmak amacıyla geri dönüşüm projesi başlattık. Bu projede kurum ve okullarımız 10 boş bidon getirirlerse, bizde kendilerine dolu bir bidon hediye ediyoruz. Böylelikle de doğayı korumuş oluyoruz, herkesin de desteğini bekliyoruz" dedi

Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Akarsu'da yaptığı açıklamada, "Bu yıl Kimya bölümümüzü aktif hale getirerek, resmi kurumlarımıza dezenfektan üretime başladık. Boşalan bidonların geri dönüşüme kazandırılmadığı takdirde 400 ile 600 yıl arasında doğada kaldığı ve ciddi bir çevre kirliliğine neden olduklarını göz önüne alarak bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinde 10 boş bidon geri alıyoruz, yerine dolu bir bidon hediye ederek geri dönüşüme katkıda bulunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kulandı.

Kampanyaya 10 boş bidon getirerek destek olan Şehit Kadri Garhan ilk ve Ortaokulu Müdürü Nedim Konurhan, Projeyi başlatan okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Daha önce bize verilen temizlik ürünlerinin içinde bulunduğu plastik kapları toplayarak okulumuzun başlattığı kampanyaya destek vermek için getirdik. Hem geri dönüşüme katkımız olsun, hem de zaten köy okullarının bu gibi temizlik malzemelerine ihtiyacı olduğundan dolayı güzel bir çalışma olarak görüyorum." diye konuştu.