Okulun yıkımında ortaya çıkan korkunç gerçek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1966 yılında inşa edilen Anadolu Lisesi için yıkım kararı çıkmış ve aynı yere yeni bir okul binası yapılmasına karar verilmişti. Binanın eski olması ve riskli bulunması üzerine eğitim öğretimin yapılmamasına karar verilen 64 yıllık binada yıkım çalışmaları başladı. 100 Bin nüfuslu ilçede binlerce kişinin anılarının olduğu binanın yıkımı, vatandaşlar tarafından da yakından takip edilirken, binanın neredeyse bir dokunuşla yıkılması şaşkınlık yarattı.

İYİ Kİ YIKIM KARARI ALINMIŞ

Yıkım için getirilen kepçenin operatörü okul binasını planlı bir şekilde yıkmaya başladı. Bu sırada duvarların çok küçük dokunuşlarla kolayca yıkıldığı fark edildi. Çalışmaları izleyen ve birçoğu okulun eski öğrencilerinden oluşan vatandaşlar, yıkım çalışmalarını hem hüzünlü hem de şaşkınlık içerisinde izledi. Çok sayıda vatandaş, "Bu okulda çocukluk ve gençlik anılarımız var ancak iyi ki okulun yıkılmasına karar verilmiş, aksi halde çok büyük bir facia yaşanacakmış" dedi.