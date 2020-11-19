Önünde uzun kuyruklar oluşan çeşmede koliform bakterisi şoku

Nevşehir Belediyesi tarafından, alınan su numunesi sonucu içerisinde insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan bakteriler tespit edilen Esentepe Mahallesi'ndeki çeşme kullanıma kapatıldı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi'nde bulunan Halim ve Zilfi Hayratı Mahalle Çeşmesinden su numunesi alınarak tahlil yaptırıldı.

Mikrobiyolojik analizler sonucunda çeşmeden akan suda yüksek miktarda koliform bakterisine rastlandı.

Bu şartlarda insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtilen çeşme belediye görevlilerince vatandaşların kullanımına kapatıldı.

Çeşme vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıyor zaman zaman önünde uzun araç kuyrukları oluşuyordu