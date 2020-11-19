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Oto faresinden gazetecilere pişkin sözler

Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin hırsızlık için otomobillere girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülenirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:23 Son Güncelleme: 19.11.2020 17:33 ABONE OL
Oto faresinden gazetecilere pişkin sözler

Edinilen bilgiye göre il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

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BASIN MENSUPLARINA: YAKIŞIKLI ÇEKİN

Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Öte yandan şansın araçların kapısını açarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Oto faresinden gazetecilere pişkin sözler
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