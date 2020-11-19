Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

Mübarek Cuma gününe gelmemizle birlikte, her hafta olduğu gibi bu geceden itibaren resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Bu başlık altında yer alan resimli Cuma mesajları arasından beğendiğiniz mesaj ya da görseli, SMS ya da Whatsapp yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. En güzel mesajlar ile Hayırlı Cumalar! İşte, 20 Ekim resimli Cuma mesajları ve sözleri...
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…
Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19
Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…
Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...