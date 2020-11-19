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Resimli : Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli ve sözleri ile tebrik edin

Müslümanlar yeni bir cuma gününe erişmenin huzurunu yaşarken, her hafta olduğu gibi bugün de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüs gölgesinde geçen cuma günlerinde, görüşemedikleri yakınlarının bu mübarek gününü tebrik etmek isteyenler, onlara gönderiyorlar. Bu başlık altında, resimli Cuma mesajları ve sözleri yer almaktadır. Beğendiğiniz resimli Cuma mesajı veya sözünü sevdiklerinize ya da herhangi bir sosyal medya platformu aracılığı ile gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 23:32 Son Güncelleme: 19.11.2020 23:36 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

Mübarek Cuma gününe gelmemizle birlikte, her hafta olduğu gibi bu geceden itibaren resimli araştırılmaya başlandı. Bu başlık altında yer alan resimli arasından beğendiğiniz mesaj ya da görseli, SMS ya da yolu ile sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. En güzel mesajlar ile Hayırlı Cumalar! İşte, 20 Ekim resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19

Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri: Sevdiklerinizin bu mübarek gününü resimli cuma mesajları ve sözleri ile tebrik edin
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