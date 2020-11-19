Şanlıurfa'da bir kadını arabadan attılar

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi 1854 Sokakta henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın seyir halindeki bir otomobilden sokağa atıldı. Olayın ardından otomobilde bulunan kişi veya kişiler kayıplara karışırken çevredeki vatandaşlar, sokak ortasında kalan kadına yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Ambulansla, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kadını arabadan atanları bulmak inceleme başlattı.