Şanlıurfa’ya nefes aldıracak Çevik Kuvvet köprülü kavşağının etapları açılıyor

Şanlıurfa'ya büyük ölçüde nefes aldıracak olan Çevik Kuvvet köprülü kavşağındaki çalışmalarda sona gelindi. Açılan yollarla Abide tarafından gelerek Otogar ve Esentepe'ye geçmek isteyen ve Mardin çevre yolunu kullanmak isteyen sürücüler bu kavşaklarla kolayca ulaşım sağlayabilecek.

Şanlıurfa'da trafik yükünü en aza indirmek ve vatandaşların rahat yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarını hızlandırılmasıyla köprülü kavşaklar açılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül; Çevik Kuvvet kavşağında tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Beyazgül; "Bilindiği üzere Çevik Kuvvet kavşağı, Ulaştırma Bakanlığımız tarafından ihaleye verilmişti. Çalışmaların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abide tarafından gelerek Otogar ve Esentepe'ye geçmek isteyen ve Mardin çevre yolunu kullanmak isteyenler için bu istikamet açılmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"DİĞER YOLLARIN BİR AN ÖNCE AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Diğer istikametlerin de açılış tarihlerinin çok yakın olduğunu söyleyen Beyazgül, Kuzeybatı çevre yolu için de gerek Milletvekillerimiz gerek Belediye Başkanlarımızla gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.